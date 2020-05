Nasce la pizza sospesa a Maddaloni, la nuova iniziativa dei Briganti Calatini

Parte già domani questa nuova iniziativa dei Briganti Calatini, un vulcano di idee rivolte alla solidarietà. E oggi presentano questa nuova iniziativa a cui hanno aderito già due pizzerie , “La Ruota” e “Dodò”. L’iniziativa, che si ispira nel nome e nelle modalità al più noto caffè sospeso di Napoli, è una modalità di sostegno ulteriore per aiutare famiglie che ne hanno necessità.

Ma come funzionerà? Tutti quelli che ordineranno le pizze nelle pizzerie che aderiscono all’iniziativa potranno lasciare una o più pizze sospese al costo di € 1,50 circa. Il giorno dopo queste pizze sospese saranno consegnate a famiglie indigenti. Le persone che riceveranno le pizze saranno quelle già note ai Briganti Calatini, che in questo periodo hanno stilato un elenco di persone in difficoltà che stanno sostenendo con le altre loro iniziative. oltre a famiglie segnalate dal dott. Stefano Piccolo e a chi farà pervenire la sua segnalazione attraverso la pagina Facebook della pizza sospesa.