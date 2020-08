CASERTA – Nasce l’associazione ricreativa culturale “Cultura Phoenix”. L’associazione è stata fondata grazie alla forte voglia di rilanciare la cultura nel territorio casertano e non. I fondatori di questa iniziativa – Gabriele Luberto presidente, Adriana Caprio vicepresidente, Antonio De Falco segretario – hanno deciso di dedicarsi alla valorizzazione di ogni forma di cultura, ogni forma di talento che possa essere d’aiuto alla crescita collettiva: “Abbiamo scelto il nome Cultura Phoenix” – ha spiegato il presidente – “perché la cultura è una fenice che quando muore rinasce dalle sue ceneri e non morirà mai veramente. Il logo della nostra associazione presenta una fenice che sorregge il mondo proprio perché è la cultura che fa vivere il mondo e sarà sempre il vero fuoco da cui potrà prendere vita e rinascere l’umanità”.

L’associazione svolge attività ricreative e culturali in diversi settori quali la musica, le arti visive e figurative, la danza, la scrittura e la letteratura, lo sport, qualsiasi attività di ambito intellettuale. “Gli obiettivi di questa iniziativa” – afferma il vicepresidente – “sono di natura ricreativa e anche pedagogica. Imparare nel modo più piacevole, entusiasmante e divertente possibile, favorire la passione per un’arte, sostenere talenti e diffondere la cultura: questo è ciò che più ci sta a cuore”.

“I giovani sono una straordinaria risorsa per il nostro territorio, bisogna sostenerli nelle iniziative e nei progetti in cui credono” sostiene Antonio De Falco ” e noi dobbiamo credere in loro”.

Sito Cultura Phoenix: https://www.culturaphoenix.org/

In foto:

Gabriele Luberto – Presidente

Adriana Caprio – Vicepresidente (Foto Gianfranco Carozza)

Antonio De Falco – Segretario

Logo Associazione