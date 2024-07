Nasce Tifata, l’azienda consortile dei servizi sociali. Presidenza temporanea al comune di Maddaloni

Maddaloni – Valle di Suessola – Nel mese di aprile i sei comuni dell’ambito C2 Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, Arienzo, Santa Maria a Vico, San Felice a Cancello avevano già approvato all’unanimità lo statuto dell’azienda speciale consortile dei servizi sociali. Questa mattina presso lo studio notarile “Calderini” i sindaci dei sei comuni si sono riuniti ed hanno ufficialmente costituito l’azienda speciale consortile dei servizi sociali. L’azienda si chiamerà TIFATA. Il rappresentante legale temporaneo, in attesa della definizione degli organi collegiali, è stato affidato al Comune di Maddaloni nella persona del sindaco pro tempore Andrea De Filippo. In ogni caso, si è convenuto di dotare il consorzio dei propri organismi gestionali (presidenza dell’assemblea e consiglio di amministrazione) entro la prima metà di settembre.

In questo modo l’azienda potrà essere operativa nelle sue funzioni e attivare la rete per la realizzazione di interventi e progetti mirati in tutti i comuni aderenti.