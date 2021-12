Nasce ufficialmente la ‘Wow Green House Aversa’. Corvino è il nuovo direttore marketing

Wow Green House Aversa. Da oggi si chiama così la squadra di pallavolo maschile guidata dal presidente Sergio Di Meo. E’ il risultato della collaborazione nata tra la Normanna Aversa Academy e la Wow Green House, azienda fondata nel settembre del 2016 da Salvatore Loffredo e Salvatore Liguori, imprenditori con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle utility. Basti pensare che più di 1000 i committenti, tra privati e condomini, in soli 9 mesi si sono affidati a Wow Green House per le loro pratiche Ecobonus, Sisma e Superbonus 110%.

La stretta di mano ‘ufficiale’ è arrivata in una conferenza stampa tenutasi al ristorante ‘Dodici’ di Aversa alla presenza dei massimi dirigenti del club di volley, il presidente Di Meo e il direttore generale Secondo Lastoria, e dell’azienda Wow Green House, il presidente Salvatore Loffredo e Roberto Grieco, Direttore Executive e socio Wow Green House. La foto con la nuova maglia che farà il suo esordio domenica 26 dicembre al PalaJacazzi ha chiuso un incontro con la stampa che ha visto gli interventi di tutti i relatori: “Ci vuole sempre una sana follia – ha detto Di Meo – nell’affrontare sfide del genere. E con Salvatore Loffredo ci siamo messi in testa di fare qualcosa di straordinario per la nostra città”.

Loffredo da parte sua ha innalzato ancora di più l’asticella dicendo di avere “ben due sogni. Il primo è quello della SuperLega, il secondo è quello di vincere lo scudetto e portare Aversa in vetta alla pallavolo italiano. Ci sono tutte le competenze e le disponibilità, anche economiche, per poterlo fare”.

Il direttore generale Dino Lastoria ha invece puntato il dito contro l’amministrazione comunale ‘rea’ di “non aver dato nemmeno una risposta sul freddo del palazzetto nonostante siano passate oltre 3 settimane. E’ un comportamento che non capiamo ma che di certo non ci fermerà: questa avventura andrà avanti ancora per tanti anni e raggiungerà vetta incredibili”.

E a concludere Grieco che ha parlato di futuro e di come cambierà il palazzetto: “Ogni partita dovrà essere una festa – dice – e tutti i tifosi dovranno vivere una giornata da ricordare. Punteremo tanto sul merchandising e su iniziative che regaleranno un gran bel colpo d’occhio al PalaJacazzi. Parte una nuova era, ci siamo e vogliamo essere protagonisti”.

Nell’occasione della conferenza stampa il presidente Di Meo ha anche portato una importante sorpresa a tutti gli intervenuti annunciando in diretta Facebook che “il nuovo direttore marketing della nostra società sarà Giuseppe Corvino, un passato di altissimo spessore col Napoli Calcio e con il Benevento e ora sarà al nostro fianco per riuscire a portare la nostra città sempre più in alto. Un amico che ha accettato questo difficile compito e che ringrazio per aver sposato il nostro progetto”.