Nasce una nuova associazione, Cesa in Movimento

Cesa – Sta per nascere a Cesa, in provincia di Caserta una nuova associazione, Cesa in movimento che dovrebbe convogliare e/o inglobare parte dei membri del cinque stelle a Cesa. Dalle ultime informazioni pervenuteci dovrebbe dunque nascere quest’associazione senza fini di lucro, avendone come sede principale quella sita sempre nella piccola cittadina ossia, via Marconi n. 20.

Per quel che concerne la nomina dei membri del direttivo, è ancora in divenire la situazione per quel che concerne le varie cariche all’interno di essa. Tra gli altri fini dell’associazione, la promozione ed il coinvolgimento nonché la partecipazione attiva dei cittadini alla vita socio-culturale del paese sempre in ossequio ai valori della democrazia libertà, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza, come da previsione normativa statutaria. Sarebbe stata effettuata anche una raccolta fondi a seguito dell’ultima riunione fatta all’interno della sede del Movimento cinque Stelle di Cesa, al fine di cercare di organizzare le prime attività, per quel concerne la divulgazione e non solo purtroppo la pandemia covid non consente di organizzare dei gazebi informativi, almeno a breve pertanto nei prossimi giorni e nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità in merito a quella che è l’organizzazione di questa neo-nata associazione. Potrebbe nascere anche un giornale cartaceo a supporto delle attività ma il tutto è ancora in fase iniziale/embrionale.

Belvedere News vi terrà aggiornati sugli sviluppi