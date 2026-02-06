Nasce una nuova associazione per valorizzare le periferie

Maddaloni (CE) – La rinascita di un quartiere e la sua valorizzazione passa non solo dalla riqualificazione ma anche dalla vivacità della comunità che vi risiede, che con spiccato senso civico e spirito di unione si adopera per esso.

Questo è il caso di via Cancello, uno dei quartieri periferici di Maddaloni, che sta vivendo una nuova stagione dal punto di vista strutturale e comunitario. Un quartiere sempre attivo, operoso e propositivo nelle iniziative che da sempre si sviluppano intorno alla parrocchia di santa Sofia, fulcro di questa zona, punto di incontro delle famiglie e dei tanti bambini e che negli ultimi anni, con la presenza di don Antonio Traviso, ha avuto un ulteriore slancio.

La vera anima rimangono i cittadini, che insieme a don Antonio si sono sempre adoperati sopratutto per la festa della loro santa nel mese di settembre, precedendo di pochi giorni ed anticipando quella cittadina.

Una festa che ha sempre riscontrato grande successo di presenze per le sue caratteristiche, dal luogo in cui svolge alla semplicità con cui è rimasta ancorata a tradizioni antiche pur incontrando, negli eventi, i gusti dei più giovani.

Anche sulla spinta di questa esperienza consolidata nell’ultimo anno con altri eventi tematici dedicati ai bambini, come il paradiso delle zucche a novembre e la Befana a gennaio, i cittadini hanno deciso di costituirsi in associazione per organizzare al meglio, sotto questo aspetto il futuro del loro quartiere.

Siamo quindi onorati di dare per primi la notizia della nascita dell’APS “Eventi Santa Sofia”, una realtà che già esisteva ma che andava formalizzata e alla quale andava dato un nome e una struttura organizzativa.

Il primo presidente eletto dal direttivo è Aniello De Falco. Con lui tante cittadine e cittadini con la voglia di impegnarsi per il quartiere e quindi per la città.

E infatti la loro prima uscita ufficiale sarà per il prossimo carnevale, con ben due appuntamenti. Dal paradiso delle zucche al paradiso delle maschere domenica 15 febbraio e martedì grasso ci sarà un carro che girerà per le strade del quartiere ed eventi di animazione gratuiti dedicati ai più piccoli. La giornata sarà presentata da Domenico Carfora, conduttore e maestro di danza.