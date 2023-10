NASCONDE DROGA NELL’ORGANIZZER COFFEE.  29ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Invece di utilizzarlo per tenere in ordine capsule e cialde di caffe’, te’, bustine dello zucchero o altri preparati solubili, utilizzava il contenitore organizzer coffee per nascondere droga.

E’ accaduto a Santa Maria a Vico (CE).

Ad essere stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Maddaloni un 29enne del posto.

I militari dell’Arma, durante una perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione dell’uomo nella serata di ieri, all’interno del cassetto estraibile dell’organizzer coffee, posizionato su un mobile nella stanza cucina, hanno rinvenuto e sequestrato gr. 0,99 di “cocaina”, già suddivisa in 2 dosi.

Sul Balcone della cucina, invece, posizionata sulla lavatrice, è stata trovata una scatola con all’interno gr. 133,20 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, anch’essa sequestrata.

Rinvenuti e sequestrati anche 4 cellulari, 7 sim card, 2 coltelli utilizzati per il taglio, ancora intrisi di sostanza stupefacente e un tritaerba in metallo.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida.