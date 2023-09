NASCONDE PISTOLA NEGLI SLIP. 26ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Girava in auto armato di pistola l’uomo che nella serata di ieri, in Casal di Principe, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di arma da sparo.

Erano le ore 17.20 quando il 26enne, alla guida di una Fiat 500 L, giunto in piazza Villa, alla vista di una pattuglia del radiomobile della locale Compagnia carabinieri ha tentato, con una manovra repentina, di allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

Il giovane, già noto alle forze, è stato inseguito e bloccato in via Verdi dove, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa, completa di caricatore con 5 proiettili che teneva occultata negli slip.

L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere (CE).