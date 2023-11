Nasrallah: “L’operazione del 7 ottobre è stata al 100% palestinese, gli USA diretti responsabili del conflitto. Guerra totale? Vedremo”

Il leader di Hezbolla, Hassan Nasrallah, quest’oggi ha parlato al popolo libanese in diretta su Al Manar, la maggiore rete satellitare del paese. Come dichiarato dal “Partito di Dio” (traduzione italiana di Hezbollah), Nasrallah ha parlato alla nazione in occasione della cerimonia di commemorazione dei “martiri caduti sulla strada per Gerusalemme in difesa di Gaza, del popolo palestinese e dei luoghi santi”.

Fin dal 7 ottobre il leader di Hezbollah non aveva mai rilasciato dichiarazioni sul conflitto, pur avendovi partecipato più volte, come da Hezbollah stesso dichiarato.

Il discorso di Nasrallah è durato circa un’ora e mezza, in cui ha affermato più volte che gli Stati Uniti sono i maggiori responsabili dei massacri avvenuti nei confronti dei palestinesi. Il leader, inoltre, ha dichiarato che la vittoria della Palestina è nell’interesse dei paesi arabi vicini, come Egitto, Giordania, Siria e Libano. Soprattutto, Nasrallah ha affermato che l’attacco del 7 ottobre è da considerarsi del tutto palestinese, tanto che nemmeno Hezbollah e l’Iran, come riferisce, ne erano a conoscenza.

I momenti salienti del discorso:

“La guerra si è estesa su più fronti. I palestinesi hanno sofferto per decenni, soprattutto negli ultimi anni. Ecco perché si è arrivati a quanto accaduto il 7 ottobre. L’assedio di Gaza è durato quasi 20 anni. Due milioni di persone che vivono in condizioni pessime. Nessuno ha mai mosso un dito. L’attacco del 7 ottobre è stato al 100% palestinese. Nemmeno noi (Hezbollah) e l’Iran sapevamo nulla. Da ciò capiamo che la Palestina non è sottomessa a nessuno. Fin dal primo giorno Israele ha chiesto armi agli USA e nonostante gli aiuti non è riuscito a prendere il controllo della situazione”.

“L’America è diretta responsabile dell’occupazione sionista e del massacro dei palestinesi e dovrà pagare il suo prezzo. Gli USA sono quelli che impediscono la condanna di Israele nel Consiglio di Sicurezza e sono quelli che impediscono un cessate il fuoco a Gaza”.

“La vittoria di Gaza è nell’interesse nazionale di Giordania, Siria, Egitto e Libano. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni vedrete tutti i nostri fronti diventare un tutt’uno contro il nemico nel suo insieme. Le attività al confine libanese non sono sufficienti. Siamo in una vera battaglia, fin dall’inizio. Una battaglia diversa dal passato. Tutte le opzioni sono sul tavolo e sono attuabili in qualsiasi momento. Guerra totale? C’è la possibilità. Americani, Israele è vostra serva, siete voi che dovete porre fine al conflitto”.