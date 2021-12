Natale a Carinaro, un calendario ricco di eventi

L’assessore alla cultura Alfonso Bracciano, in collaborazione la Pro loco, ha programmato un calendario ricco di eventi in occasione di Natale 2021 e dell’arrivo del nuovo anno. Già per il giorno 8 dicembre, alle ore 10.00, è prevista una colazione con Babbo Natale, con tanto di giro sul Polar Express con banda musicale. I bambini, cioè, con un trenino raggiungeranno la casa di Babbo Natale per consegnare la loro letterina e sarà loro scattata anche una foto. Nello stesso giorno alle 10.30, si terrà il “Christmas Tournament”, un torneo di tennis organizzato dall’Asd di Carinaro. Alle 19.30, invece, si potrà assistere all’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale. Il 12 dicembre, presso la Sala Consiliare del Comune di Carinaro, sarà possibile assistere al “Gran Concerto di Natale e di canzoni napoletane” interpretate dagli “Angeli della Musica”. Altri importantissimi appuntamenti sono quelli programmati per il 14-17–20 dicembre alle 20.30, in cui sarà trasmesso il “Natale con Dante” ( s’accummencia accussì) in diretta su Contrasto Tv. Sempre il 17 dicembre, alle ore 15.09, sarà celebrata “La magia del Natale e Sant’Antonio Abate” presso la Parrocchia di Sant’Eufemia. Per il 18 dicembre, alle 16.00, si terrà un Quadrangolare di beneficenza presso l’Associazione Circolo Sant’Eufemia. Il 19 dicembre, la Emyclub- Compagnia teatrale i Figli delle Stelle presenterà il varietà “Rinascerò”, promosso dalla Christmas Edition( Aps ProLoco). Altri momenti dedicati ai più piccoli saranno certamente quelli delle “Favole sotto l’albero”, programmate alle 19.30 dei giorni che vanno dal 21 dicembre al 6 Gennaio, trasmesse su Contrasto tv ( Aps ProLoco). Il giorno 24 dicembre, invece, le strade del comune saranno allietate dalle note della banda musicale dell’associazione Music and Life. Per il 25 dicembre, ovviamente, non poteva mancare nel calendario la Santa Messa di Natale, che sarà celebrata presso la Parrocchia di Sant’Eufemia, nella quale, inoltre, sarà possibile anche assistere il giorno 26 al concerto sinfonico a cura della Sinphonia Mundi, diretta dal maestro Giuseppe Carrannante ( Aps ProLoco). Il 30 dicembre ci sarà la finale con premiazione del “Christmas Tournament e alle 19.30, presso la Sala Consiliare del Comune si terrà lo spettacolo musicale ” Donne che in…cantano”. Un vero e proprio contributo, grazie anche all’Aps ProLoco, rivolto alle cantanti Internazionali che hanno caratterizzato la storia della musica. Un particolare momento di ritrovo sarà anche quello previsto per il 31 dicembre, dalle 12.00 alle 16.00, in piazza Trieste , dove verrà offerto, con il “Bye Bye 2021”, un aperitivo a base di prodotti tipici, castagne e vino, e durante il quale verrà regalato un panettone ad ogni famiglia di Carinaro, con la collaborazione della Parrocchia di Carinaro e Club Napoli. Alle 17.00 del 31 dicembre continueranno gli appuntamenti nella Parrocchia di Sant’Eufemia con la preghiera del “Te Deum”. Ancora ci sarà una occasione di ritrovo in Sala Consiliare con i canti musicali natalizi “Natale…inCanto” in collaborazione con Carinaro Attiva. In piazza Trieste il 6 gennaio, alle ore 10.00, si aspetterà la befana con “Scaccomatto”, grazie anche all’Aps ProLoco. Alle 19.30, concludendo, presso la Sala Consiliare la Emyclub- la compagnia teatrale I Figli delle Stelle presenterà “La SceMeggiata”, anche stavolta con Aps ProLoco.