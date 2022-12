Natale a Mondragone, ancora tanti gli appuntamenti di questa prima edizione. Il 30 dicembre, start alle 21:00, Vale Lambo e Vincenzo Bles per una serata musicale sotto le stelle

Mondragone. Ancora tanti gli appuntamenti legati ad un Natale da trascorrere in città abbracciando spensieratezza, solidarietà e atteggiamenti di apertura e vicinanza in un’occasione di festa che includa tutti.

Dopo aver preso il via lo scorso 4 dicembre; al primo degli eventi in programma di “Natale a Mondragone” ha fatto seguito, così da accompagnarne i pomeriggi nel corso delle festività fino al prossimo 7 gennaio, l’intrattenimento dedicato ai bambini con l’iniziativa “Natale sotto le stelle. Aspettando la Befana”: tutti i giorni, dal 19 dicembre, a partire dalle ore 16,30 nell’area verde Salvatore Avenia – via Generale Giardini – presenti il Villaggio di Babbo Natale e i mercatini natalizi.

Fra tradizioni, musica, enogastronomia, street food, giochi, truccabimbi e manipolatori di palloncini che attendono quanti vorranno partecipare, non meno importanza è stata attribuita alla solidarietà.

Diversi i momenti formativi e di svago organizzati dalla Croce Rossa unità territoriale di Mondragone, accanto alla raccolta di giocattoli nuovi ed usati in ottime condizioni.

Davvero unica – perché non mancherà di incontrare i gusti dei giovani della città e non solo – la serata musicale sotto le stelle che si terrà oggi, venerdì 30 dicembre.

Molto amati dai giovani i protagonisti attesi per il concerto che avrà inizio alle ore 21:00 nella suggestiva cornice del centro storico in Piazza Umberto I.

Uno spettacolo da non perdere quello che vedrà il giovane artista rapper e concittadino Vincenzo Bles fare da padrone di casa.

Sarà poi il turno di Vale Lambo che porterà sul palco la sua personalità rapper, fra le più originali del panorama musicale attuale.

In chiusura, si danzerà sotto le stelle con i dj set Diego Vitale e Teodoro Delfino.