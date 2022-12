Natale a Mondragone, I edizione. Parte oggi, 4 dicembre, con un calendario ricco di appuntamenti il primo degli eventi in programma

Cresce l’attesa per l’arrivo del Natale in città, la cui magica atmosfera – con lo scintillìo delle luci colorate pronte ad attrarre grandi e piccini – prenderà a breve il via, dando vita a quel clima avvolgente di gioia e serenità.

Si parte oggi, 4 dicembre, con il primo degli eventi in programma per accogliere quanti sceglieranno, nel tempo dell’Avvento, di trascorrere una domenica natalizia nella cittadina litoranea. Nell’illuminarsi a festa, essa non vuole deludere le aspettative e propone un calendario ricco di appuntamenti per un intrattenimento di qualità e tanti sorrisi da regalare ai partecipanti di tutte le età che, si spera, vorranno in tanti accettare l’invito ed essere qui.

A far risplendere la città, segnando l’inizio di un Natale indimenticabile, l’accensione delle luci in Viale Regina Margherita alle ore 17:30.

Seguirà alle ore 18:00 una parata natalizia con artisti di strada.

Sullo sfondo musica, canti, balli, fantastici spettacoli dedicati in particolare ai più piccoli, esibizioni di inimitabili artisti di strada, gruppi musicali jazz e gospel, sbandieratori e food per l’inaugurazione della prima edizione di “Natale a Mondragone”.

«Deve essere festa, luci e sorrisi ma anche economia e turismo, ed è per questo che le iniziative – ha voluto sottolineare il sindaco Francesco Lavanga – coinvolgeranno un po’ tutte le zone cittadine».

Il primo appuntamento sarà caratterizzato dall’immancabile presenza di Babbo Natale a cui i bambini della città potranno consegnare la loro letterina di Natale, parlare e fare foto; le mascottes dei personaggi dei cartoni per le foto con i più piccini da associare al ricordo di un Natale diverso dagli altri, che da tempo non si vedeva in città.

Ma non solo: trucchi di magia, il Calcio Freestyle, danza aerea con l’eleganza e la professionalità degli artisti acrobatici saranno la cornice che andrà ad impreziosire il tutto, accanto al contesto da fiaba che richiameranno, supportati dall’emotività della musica, gli Elfi sui trampoli con dei singolari costumi; oltre alla presenza degli stand enogastronomici e tanti prodotti tipici natalizi made in Mondragone.

Un’occasione imperdibile per la città che potremo veder brillare e sorridere : «Dopo questa brutta emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, era necessario donare un pochino di spensieratezza a tutti ed era fondamentale che questo clima gioioso lo si vivesse proprio nella nostra città»

A rendere possibile un simile incanto su cui posare lo sguardo, sarà anche lo spettacolo conclusivo ad opera della Compagnia dei Folli, una compagnia di teatro di strada ed artisti di strada e di immagine.

Numerose le repliche dei suoi spettacoli nelle Piazze più belle d’Italia, d’Europa e del mondo; essa ha realizzato, curandone anche la direzione tecnico – artistica, diversi eventi tra i quali il Festival della Provincia di Ascoli Piceno, la Cerimonia di Apertura dei Campionati Mondiali di Ciclismo Juniores nel 2010 ad Offida (AP), la Cerimonia di riapertura dopo il restauro del Forte Malatesta ad Ascoli Piceno, Cerimonia di Apertura dei Mondiali di Pattinaggio 2012, diverse cerimonie di inaugurazione di Centri Commerciali e spettacoli per convention di FIAT, HP, KAWASAKI, AGIP, COOP e molte altre aziende.

Nel 2017, importanti le partecipazioni all’apertura dei Giochi Olimpici dei Piccoli Stati a San Marino e alla riapertura dello stadio di Alessandria.

Performances che suscitano nello spettatore il senso del fantastico e della meraviglia ispirandosi ai grandi eventi Rinascimentali, e rese sempre più spettacolari dall’uso di tecniche di nouveau cirque e le pratiche di alpinismo e speleologia, affiancate da macchine scenografiche pirotecniche e proiezioni di luce su sfere trasparenti, abiti di luce, videomapping monumentale, inaugureranno alle 21:00 il Natale Mondragonese.