Natale Acquaviva per la Pace

È partita stamane alle ore 10:00 dal Monumento dei Caduti la Marcia per la Pace che ha attraversato il quartiere Acquaviva di Caserta. Un momento intenso e partecipato, inserito nel calendario natalizio 2025, che ha ribadito un messaggio chiaro: la pace si costruisce dal basso, nei luoghi della vita quotidiana.

La marcia rientra in un programma più ampio promosso dal Comitato Città Viva insieme ad altre realtà locali, con iniziative diffuse che intrecciano pace, rigenerazione urbana e comunità. Il percorso simbolico, partito da un luogo della memoria collettiva, guarda al futuro del quartiere e ai suoi spazi condivisi.

Nei giorni di dicembre, la “costruzione della pace” prende forma nei cortili di Via Trento e presso la Biblioteca Tonino Casolaro (via Volturno), trasformati in presìdi di incontro e socialità. Qui trovano spazio:

letture pubbliche e momenti di confronto;

laboratori per bambini;

tombola natalizia e animazione tradizionale con zampognari;

cioccolata calda e convivialità;

banchetti informativi di associazioni solidali, tra cui Medici Senza Frontiere.

Un Natale che rimette al centro le relazioni e il senso di appartenenza.

Questo fermento sociale accompagna una notizia attesa da tempo: grazie alla misura PNRR Repower EU, due edifici di Via Trento (12 alloggi popolari) saranno interessati da un intervento di rigenerazione energetica con ACER Campania.

Elemento qualificante è la progettazione partecipata, che coinvolgerà residenti e associazioni, riconoscendo il valore delle competenze diffuse nel quartiere.

I prossimi appuntamenti di dicembre

Il percorso continua nei prossimi giorni con un calendario ricco di iniziative aperte a tutta la cittadinanza:

Da sabato 20 a lunedì 22 dicembre 2025

Cortili di Via Trento e Biblioteca Tonino Casolaro

Incontri, letture, laboratori per bambini, tombola natalizia, zampognari, cioccolata calda e banchetti delle associazioni.

Lunedì 22 dicembre 2025 – dalle ore 10:30

Natale in villetta, presso la Villetta di Via Arno: festa di comunità, attività per grandi e piccoli e momenti di condivisione.

Ad Acquaviva il Natale diventa un tempo di impegno collettivo, capace di tenere insieme pace, diritti e rigenerazione. Una comunità che sceglie di camminare unita, lasciando il passato alle spalle e costruendo, giorno dopo giorno, il futuro che merita.