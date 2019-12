Natale di Solidarietà con Agnese Ginocchio ed il Co.S.Int. (Corpi Sanitari Internazionali)

ALIFE (CE) – Già una quindicina di giorni fa da Roma il Comandante Generale dei Corpi Sanitari Internazionali (Croce Rossa Garibaldina) Alessandro Della Posta, con alcuni soci, si erano messi in viaggio in direzione della Campania, per venire a consegnare di persona derrate alimentati e panettoni agli Enti con cui collaborano da anni per la comune causa umanitaria di Pace e di Solidarietà.Sono venuti a consegnare anche al Movimento per la Pace della provincia presieduto da Agnese Ginocchio, a sostegno del Progetto di Solidarietà: “il Pane della Pace”, in particolare per l’appello lanciato dal citato Ente in occasione del Natale di Pace e di Solidarietà per le famiglie meno abbienti. Alcuni giorni prima di Natale sono nuovamente ritornati per la consegna bis.



L’occasione è stata propizia per lo scambio di Auguri nel segno della Pace e della Solidarietà. Il Comandante Alessandro Della Posta, ci ha aggiornati circa gli ultimi progetti realizzati, in particolare in Bosnia nei territori colpiti dalla guerra, dove il Co.S.Int, ha fornito ben 100 centraline elettriche nei territori colpiti dalla recente guerra nei Balcani. Al Comandante Generale Della Posta, accompagnato dal Socio Onorario Antonio Fahim ( Cavaliere della Repubblica e cooperatore salesiano del gruppo di Roma, Il Movimento Internazionale della Pace III Millennio della provincia di Caserta presieduto da Agnese Ginocchio, a sua volta Socio Onorario del Co.S.Int e membro del Senato accademico del Premio Cartagine fondato dal citato Comandante, con gratitudine esprimiamo la più sentita riconoscenza per quanto ha fatto e continua a fare a sosteno del progetto in sostegno dei più bisognosi.

Quanto consegnato ci ha consentito di distribuire a nostra volta panettoni, derrate alimentari ed altro ad alcune delle famiglie disagiate, in particolare abbiamo cercato di individuare quei casi più bisognosi di aiuto. Grazie Comandante Della Posta.

La Solidarietà è la via della Pace. A voi tutti giungano i più sinceri auguri per un prosieguo di festività nel segno dell’impegno verso gli ultimi.