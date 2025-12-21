Natale di solidarietà per l’Ordine dei Medici

Sarà una serata all’insegna della solidarietà, ma anche un’occasione per stare insieme e nel contempo contribuire a un fine benefico. L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta con il presidente Carlo Manzi e la Commissione Giovani Professionisti annuncia l’evento «Il Natale dei Professionisti». L’appuntamento è per lunedì 23 dicembre alle 20 al Palazzo Paternò in via San Carlo a Caserta.

L’evento, divenuto un appuntamento consolidato per la comunità ordinistica, propone una serata conviviale con cena, musica dal vivo e dj set. Anche quest’anno il ricavato sarà devoluto in favore di Medici Senza Frontiere (MSF). Con questa ulteriore iniziativa, i medici casertani dimostrano di avere un cuore tenero e sensibile alla solidarietà e alla bellezza.

Le parole del presidente Carlo Manzi: «Ci stiamo impegnando per far sì che questa festa resti nei cuori e non deluda le aspettative dei tanti amici che parteciperanno all’evento per stare insieme, scambiarsi gli auguri e fare del bene al prossimo. Quest’anno devolviamo il ricavato a MSF, alla neonata antenna di Caserta che trova tra i militanti anche medici nostri iscritti. In questo modo lo sforzo sarà destinato a un’associazione internazionale con caratteristiche di prossimità».

Michele Pinto, referente Commissione Giovani Professionisti dell’Ordine, evidenzia: «Il Natale dei Professionisti è ormai un appuntamento consolidato che unisce convivialità e solidarietà. Come Commissione Giovani Professionisti siamo orgogliosi di riproporre questa cena di beneficenza, il cui intero ricavato quest’anno sarà devoluto a Medici Senza Frontiere. Anche quest’anno prevediamo una partecipazione di oltre 300 persone, che scelgono di scambiarsi gli auguri di Natale, divertirsi e soprattutto sostenere una causa importante».

Medici Senza Frontiere è un’organizzazione da sempre impegnata nella cura delle popolazioni colpite da guerre, epidemie e crisi umanitarie in oltre 70 Paesi del mondo. Sempre dalla parte dei più fragili. Nel corso della serata sarà ricordata la recente nascita dell’antenna di Caserta di Medici Senza Frontiere, segno concreto di un impegno territoriale che si affianca all’azione internazionale. La nuova realtà punta a rafforzare le attività di sensibilizzazione, formazione e supporto alle missioni umanitarie, creando un ponte concreto tra il territorio casertano e gli interventi sul caMPO.