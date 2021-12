Natale e Capodanno, ecco l’ordinanza di De Luca: regole e divieti

Diramata la nuova ordinanza del presidente Vincenzo De Luca per il periodo delle festività natalizie.

Nuova stretta in Campania su eventi, movida e alcolici, in particolare nei giorni clou come 24-25 dicembre e 31 dicembre – 1 gennaio.

Ecco nel dettaglio le nuove disposizioni:

– dal 23 dicembre al 1° gennaio è vietata la consumazione di bevande alcoliche e non (ad eccezione dell’acqua) in tutte le aree pubbliche, compreso gli spazi antistanti negozi e locali. Si potrà invece consumare al tavolo all’aperto nel rispetto del distanziamento.

– Nello stesso periodo è inoltre vietato nei luoghi pubblici svolgere feste, eventi e cerimonie che possano generare assembramenti.

– Nei giorni 23-24-25 dicembre e 1 gennaio è vietata la vendita d’asporto di bevande alcoliche e non (ad eccezione dell’acqua).

Si conferma inoltre l’obbligo di mascherina all’aperto.