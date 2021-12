Natale in Biblioteca, domenica giornata di eventi: ecco il programma

Anche la Biblioteca Comunale “A.Ruggiero” di Caserta celebra il Natale.

Domenica 19 dicembre il plesso di via Laviano aprirà le proprie porte a tutti per una giornata di eventi organizzata nell’ambito del progetto Biblioteca Bene Comune.

Un programma ricco di cultura, musica e socialità che riportiamo qui di seguito:

MATTINA (ore 10.30 – 13.00)

10.30: Donazione alla Biblioteca del fondo librario Biblioteca Bene Comune. Comprende circa 1000 volumi ed è stato realizzato durante questi primi 18 mesi di progetto grazie ad acquisti e donazioni di tanti cittadini. Ad accogliere questo dono ci sarà l’Assessore alla Cultura Enzo Battarra.

11.00 (e a seguire): Lettura ad alta voce e in Lis con le associazioni Chiedilo alla Luna e Abile mente Onlus.

– Allestimento dell’albero di Natale in cortile: porta una tua decorazione e lascia un biglietto per dirci cosa desideri per la Biblioteca nel 2022.

– Presentazione delle biblioteche scolastiche itineranti a cura dell’associazione Chiedilo alla Luna.

– Dimostrazione di stampe xilografiche, a cura di Matrioska Lab Aps.

– Performance Cobalto (di A. Di Lorenzo e A. Martinelli).

11.30: Marilena Lucente presenta il suo libro ‘O nfierno con la performance Dante del trio Di Lorenzo, Martinelli, Ricciardi. Modera Brillante Massaro.

POMERIGGIO (ore 17.00 – 19.30)

17.00: Aperitivo e chiacchiere in libertà sulla gestione condivisa della Biblioteca.

18.00: Concerto con gli Yellow Sunrays e Tonia Cestari full Band – service partner Sound Lab.

Durante l’intera giornata, sarà possibile conoscere le attività che le associazioni della rete Biblioteca Bene Comune hanno realizzato in questi primi 18 mesi di progetto e quelle che animeranno la Biblioteca nei prossimi mesi.

Workshop partecipati, laboratori di incisione, slam poetry, inchieste, presentazioni di libri, concerti, corsi di formazione, letture per bambini… Ce n’è per tutti!