“Natale in Biblioteca” presso la Biblioteca Ruggiero di Caserta

Domenica 19 dicembre, dalle 10.30 alle 19.30, la Biblioteca Ruggiero aprirà le sue porte per una iniziativa unica nel suo genere: “Natale in Biblioteca”. L’evento, realizzato all’interno del progetto “Biblioteca Bene Comune”, ci permetterà di ricominciare finalmente a vivere insieme la Biblioteca, per un’intera giornata dedicata alla lettura, alla condivisione, ai beni comuni.

Apriremo la Festa con un dono: 1.000 nuovi libri per la Biblioteca Comunale, acquistati e ricevuti da tanti cittadini in questi primi 18 mesi di progetto. Durante il lockdown, li abbiamo consegnati in prestito a domicilio col “book delivery”. Ora, siamo pronti ad affidare il Fondo alla Biblioteca Ruggiero, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Dott. Enzo Battarra e della già Assessora Prof.ssa Lucia Monaco.

Il programma mattutino dalle 10.30 alle 13.00, prevede: donazione del fondo ‘Biblioteca Bene Comune’, letture ad alta voce e in Lis, presentazione delle biblioteche scolastiche itineranti, performance “Cobalto” e “Dante” di Di Lorenzo, Ricciardi e Martinelli, presentazione del libro “ ‘O nfierno” con l’autrice Marilena Lucente, dimostrazione di stampe xilografiche con Mastrioska Lab.

Il programma pomeridiano dalle 17.00 alle 19.30, prevede: aperitivo e chiacchiere in libertà sulla gestione condivisa della Biblioteca Ruggiero, a seguire concerto con gli Yellow Sunrays e Tonia Cestari full Band – service partner Sound Lab.

Durante l’intera giornata, sarà in allestimento l’Albero di Natale. Sarà inoltre possibile conoscere le attività realizzate in questi primi 18 mesi di progetto e quelle che animeranno la Biblioteca nel 2022: workshop, concerti e Slam Poetry, laboratori, presentazioni di libri, letture e attività per i più piccoli.

Attraverso la gestione condivisa e il Patto di Collaborazione stipulato tra l’associazione Combo, partner della rete, e il Comune di Caserta, puntiamo ad estendere spazi, giorni ed orari di fruizione della Biblioteca. Sogniamo un luogo accessibile e confortevole: grazie al progetto, potremmo finalmente installare il wifi, costruire nuovi arredi, aumentare la catalogazione digitale del ricco patrimonio librario. La Biblioteca Ruggiero, già sede del presidio “Nati per Leggere” e dell’Aula Digitale allestita col Soroptimist di Caserta, è al centro di una nuova storia da scrivere insieme.

‘Biblioteca Bene Comune’ è un progetto sostenuto e finanziato da Fondazione Con il Sud e Centro per il Libro e la Lettura, nell’ambito del bando Biblioteche e Comunità 2019. I partner del progetto sono: Comitato città viva (Ente capofila), Comune di Caserta, Abile Mente Onlus, AmàteLab, Auser Caserta, Chiedilo alla luna, Cidis Onlus, Combo – Comitato Biblioteca Organizzata, Comitato per Villa Giaquinto, Centro Sociale Ex Canapificio, Studio Erresse.

Info: 3661403238; [email protected]