Natale tra musica cultura e tradizione

La Città di Casagiove si prepara a vivere un periodo festivo ricco di appuntamenti, che spaziano dai concerti gospel al teatro d’autore.

Il cartellone di eventi “Natale in Città” è stato voluto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Vozza e promosso dall’Assessore alla Cultura Gennaro Caiazza, in collaborazione con l’Area Politiche Sociali.

Con l’organizzazione curata da “Dietro le Quinte”, il comune propone un programma che mette al centro la comunità e la valorizzazione del territorio.

Le celebrazioni iniziano ufficialmente sabato 20 dicembre 2025 alle ore 20:00 presso la Chiesa San Francesco di Paola. Il primo appuntamento musicale vedrà protagonista la Polifonica San Michele Arcangelo nel concerto “Note di Natale”.

La serata si avvarrà del talento del M° Alfredo Tescione al violino, della direzione artistica e all’organo del M° Elisa Galleja e della voce del soprano M° Maria Elena Bianco.

Domenica 21 dicembre, la giornata si apre all’insegna della solidarietà e del divertimento:

• Ore 10:00: Sfilata dei “Babbi Natale in moto”, a cura dell’associazione “Gli amici Centauri di Casagiove”.

• Ore 20:00: Presso la Chiesa San Michele Arcangelo, risuoneranno le potenti voci dello StarMusic Gospel Choir nello spettacolo “StarMusic Christmas Gospel Concert”, sotto la direzione di Shila Capezzuto.

Il programma prosegue lunedì 22 dicembre alle 19:30 presso la Sala Convegni del Quartiere Militare Borbonico con “Il festival del talento”, un concerto curato dall’Associazione “Crescere con la musica-Suzuki Casagiove”.

Dopo il Natale, sabato 27 dicembre alle ore 20:00, la Chiesa Santa Maria della Vittoria ospiterà Il Piccolo Coro di Caivano, collegato al famoso Coro dell’Antoniano di Bologna, diretto da Antonia Di Maio, per l’evento corale “Canta il Natale”.

Il nuovo anno si apre venerdì 2 gennaio alle ore 20:00 nella Chiesa Santa Croce con un viaggio nell’arte presepiale: Jury Monaco porterà in scena “I misteri del Presepe Napoletano”, accompagnato da Diego Cirillo, Simona Orlando e Luigi Mincione.

Le celebrazioni per l’Epifania prevedono due momenti distinti:

1. Lunedì 5 gennaio (ore 19:00): Presso il Teatro Civico 14 (Via Volturno), si terrà “Epifania Insieme”, una serata dedicata al Teatro Musicale Napoletano con Fabrizio Mandara e Francesco Di Crescenzo. A seguire, verrà proiettata la prima del documentario “Una Biblioteca Parlante per Casagiove”, con la regia di Alessandro Tebano.

2. Martedì 6 gennaio (ore 11:00): Gran finale al Quartiere Militare Borbonico con la Festa dell’Epifania.

La Compagnia La Mansarda presenterà lo spettacolo per ragazzi “La Befana e la strega Gondrana”, scritto da Roberta Sandias e diretto da Maurizio Azzurro.

Il Sindaco Giuseppe Vozza, l’Assessore Gennaro Caiazza e l’intera Amministrazione Comunale colgono l’occasione per porgere i più sentiti auguri di buone feste a tutti i cittadini, invitando l’intera comunità a partecipare con gioia a questi eventi.