Un Natale tra storia, arte e meraviglia

Arezzo è una città da scoprire lentamente. Se si entra in punta di piedi ci si ritrova immersi in una città che ha il passo lento della storia e lo sguardo profondo dell’arte. Le sue strade salgono e scendono senza fretta, le piazze si rivelano all’improvviso, i campanili segnano il tempo come hanno fatto per secoli. È un luogo che conquista con naturalezza.

I motivi per visitare Arezzo sarebbero molti. Qui è nato Francesco Petrarca e qui aveva casa Giorgio Vasari. La città conserva intatte le mura medievali e le antiche porte; le chiese sono numerose, così come le opere d’arte. Dagli affreschi di Piero della Francesca nella Basilica di San Francesco al Crocifisso di Cimabue nella Basilica di San Domenico, il patrimonio artistico è di assoluto rilievo.

Il Duomo e piazza della Libertà, con il loro colpo d’occhio immediato, varrebbero già da soli il viaggio. All’interno della cattedrale si conserva anche il mirabile affresco della Maddalena di Piero della Francesca. Poco distante si trovano il Palazzo dei Priori, oggi sede del Comune, e il parco del Prato che, con i suoi splendidi alberi secolari, accompagna lo sguardo fino alla Fortezza Medicea.

E non è finita. Arezzo vanta anche la spettacolare Piazza Grande, teatro a giugno e settembre della Giostra del Saracino, rievocazione di un torneo dalle origini trecentesche, e sede, ogni prima domenica del mese dal 1968, della celebre Fiera Antiquaria. Sulla piazza si affacciano la Pieve di Santa Maria e le Logge del Vasari, componendo uno degli scorci più iconici della città.

Diversi musei arricchiscono ulteriormente l’offerta culturale: dalla Casa Museo di Vasari ai due Musei Archeologici, dal Museo dei Colori della Giostra a quello della Fortezza Medicea, fino al Museo dell’Antiquario, solo per citarne alcuni.

Non manca lo shopping, concentrato soprattutto lungo due grandi e lunghissime vie parallele, Corso Italia e via Guido Monaco, entrambe attraversate da edifici storici e chiese. In questo contesto si alternano trattorie e deliziose botteghe dove assaggiare i prodotti toscani: salumi, formaggi, tartufi e, non ultime per importanza, le specialità di pasticceria.

C’era bisogno d’altro per un Natale da favola nella città di Arezzo? Evidentemente sì. Gli aretini, gente che non si accontenta, hanno dato vita all’evento “Arezzo Città del Natale”, giunto alla sua decima edizione, che arricchisce ulteriormente l’offerta con mercatini dislocati nel parco del Prato, in Piazza Grande, in Piazza Sant’Agostino e con attrazioni diffuse in tutto il centro storico fino alla Casa di Babbo Natale nella Fortezza Medicea.

L’organizzazione, attenta alla gestione dei grandi flussi turistici provenienti da ogni parte, prevede numerosi parcheggi appena fuori dalle mura, molti dei quali gratuiti, oltre a bagni pubblici e servizi distribuiti lungo l’intero percorso cittadino.

A dicembre ad Arezzo il Natale si offre al visitatore come un’esperienza fatta di luce, memoria e meraviglia.

