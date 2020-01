Natalife 6.0, attesa per l’arrivo della Befana in Piazza Vescovado a conclusione degli eventi natalizi

ALIFE (CE) – Come sempre accade, la Befana tutte le feste porta via ed anche nel capoluogo alifano, lunedì 6 gennaio 2020, l’arrivo della Befana in piazza segnerà anche la fine di Natalife 6.0, il programma di eventi dedicati al periodo natalizio che hanno animato il capoluogo alifano in queste festività natalizie.



L’appuntamento è per le ore 10:00 di dopodomani lunedì, nella centralissima piazza Vescovado, dove la nonnina con la scopa e le scarpe tutte rotte incontrerà i bambini alifani nella giornata dedicata alla festa dell’Epifania, che vivrà un secondo momento importante in serata con la recita natalizia in programma alle ore 20:00 nel salone parrocchiale di Santa Caterina.



Ma come la tradizione impone, per i più piccoli l’arrivo della Befana è stato preceduto dalla gradita sorpresa di Babbo Natale che, l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, ha fatto visita ai plessi dell’Istituto Comprensivo Statale “N. Alunno”, ed anche alla Scuola Primaria e Infanzia Paritaria “San Francesco”, gestita dalle Suore degli Angeli, dove ha donato ad ogni bambino un panettone offerto dal sindaco Maria Luisa DI TOMMASO e dagli amministratori comunali di Rinascita Alifana, rappresentanti nell’occasione dagli assessori Caterina GINOCCHIO, delegata alla Pubblica Istruzione, e Angelo DELLI VENERI.



Giunge così al termine il ricco cartellone di manifestazioni messo su dall’amministrazione comunale, attraverso il consigliere delegato alla Cultura e Spettacolo Luigi ZAZZARINO e l’assessore al Turismo Annamaria MORELLI, con la partecipazione diretta e fattiva delle associazioni, dei comitati e dei sodalizi che hanno promosso diversi appuntamenti dalla vigilia dell’Immacolata e fino all’Epifania, con il contributo economico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Caserta.