National Billiard Challenge. Maddaloni capitale del biliardo sportivo

Dal 21 febbraio al 2 marzo la città di Maddaloni, anche quest’anno, diventa la città del biliardo. Negli ampi spazi messi a disposizione dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi “Don Salvatore d’Angelo”, è iniziata ieri la quarta prova del National Billiard Challenge – specialità Stecca, una delle tappe più rilevanti del circuito nazionale del biliardo sportivo. Ben sedici sono i biliardi installati nel salone “Don Salvatore” dedicato proprio al suo fondatore, per gli allenamenti e le sfide tutte trasmesse da un set TV dedicato. Le sfide più attese saranno trasmesse su Rai Sport e su Biliardo Channel, a conferma la rilevanza nazionale dell’appuntamento che offre alla città una vetrina mediatica di primissimo piano.

Oltre l’evento sportivo, va evidenziato l’impatto che l’evento ha sulla città calatina. Un beneficio in termini economici immediato e misurabile. Per circa dieci giorni Maddaloni diventa meta per atleti, tecnici e appassionati provenienti da tutta Italia, richiamati da questa prestigiosa competizione che attira non solo professionisti ed addetti ai lavori, ma anche tanti appassionati del panno verde e della stecca.. L’arrivo di atleti, accompagnatori, tecnici e appassionati genera un indotto che coinvolge strutture ricettive, ristorazione, servizi e commercio locale. Ritorno economico unito ad una visibilità mediatica mediatica di rilevanza nazionale, grazie alla presenza della RAI con la sua emittente dedicata al settore RAI Sport ed ai notiziari, unitamente a tanti giornalisti di TV, testate ed emittenti web e della carta stampata.

Il patrocinio del Comune di Maddaloni non è un dettaglio formale, ma un segnale politico e amministrativo preciso: investire nello sport come leva di sviluppo, promozione territoriale e coesione sociale. L’amministrazione ha colto l’opportunità di sostenere un evento che porta movimento, attenzione e risorse sul territorio, valorizzando al tempo stesso il Villaggio dei Ragazzi come luogo vivo, dinamico e perfettamente in grado di ospitare manifestazioni di livello nazionale.

“Come amministrazione abbiamo scelto di puntare sulla cultura, sullo sport e sempre più sulla valorizzazione delle eccellenze. Ospitare, e non il primo anno che lo facciamo, una tappa del circuito nazionale del biliardo sportivo significa consolidare una reputazione di città capace di organizzare eventi di qualità, con ricadute positive anche sul medio periodo. In un momento in cui molte realtà faticano ad attrarre eventi strutturati, Maddaloni sceglie di esserci, di sostenere e di credere in iniziative che generano valore. Un sentito ringraziamento va agli organizzatori, la Trick shot di Maddaloni, la e tutti coloro che hanno dato il loro contributo per la realizzazione di questa iniziativa.” ha dichiarato il sindaco Andrea De Filippo.

La competizione si concluderà lunedì 2 marzo con le premiazioni dei vincitori. Anche il trofeo porta la firma di un’eccellenza di questa città. I trofei soono stati realizzati da Alfonso Morgillo, che da decenni con la sua azienda Arte di Murano, porta nel mondo questa arte e il nome della sua città.

Maddaloni, grazie a questa sinergia tra istituzioni, sport e territorio, si ritaglia un posto di primo piano nel panorama nazionale del biliardo sportivo. Un punto d’onore per la città, per la sua economia e per la sua immagine.