“Ne parliamo con il sindaco ” è una campagna promossa da Belvedere news.

Promossa con l’intenzione di rendere i sindaci dei vari comuni, protagonisti non solo a livello politico e istituzionale ma anche personale.

Ho avuto il piacere di intervistare, con questa, per la seconda volta, l’avvocato Vito Marotta, così che ho avuto modo di conoscere la sua indole, trasmettendomi una buona impressione, già nella prima occasione, ovvero l’evento del “Pierino D’oro”, persona affidabile e a modo, disponibile che mi ha messo immediatamente a mio agio. Si scorge che dietro la patina del politico si cela una persona che mette cuore e anima nelle sue azioni.

E’ nostra intenzione, attraverso questo progetto, trasmettere al lettore l’immagine di uomini e donne, impegnati politicamente, ma con una visione che va al di là del ruolo istituzionale.

Ecco quindi il nostro fuoco di fila di domande rivolte al sindaco Marotta:

“Cosa ha fatto e cosa farà come attività lavorativa dopo il mandato?”

<<Esercito la professione forense a cui purtroppo ho sottratto molto tempo per dedicarmi anima e cuore alla città.

Soprattutto in una prima fase, infatti, lo sforzo compiuto non ha avuto limiti di orario.

Ho lavorato, insieme con i miei compagni di viaggio, giorno e notte per condurre l’Ente fuori dal dissesto e abbiamo attraversato e superato mille difficoltà, comprese tromba d’aria e pandemia da Covid.

I sannicolesi lo hanno capito e ci hanno riconfermato alla grande.

In ogni caso, mi piace da sempre approfondire vicende amministrative e continuerò a studiare e a preparami per nuove e più qualificate esperienze professionali, specie nel campo della Pubblica Amministrazione>>- ci ha raccontato il sindaco – <<Ho iniziato ad esercitare la mia professione in ambito istituzionale e politico come sindaco sin da giovanissimo , avevo solo 37 anni>>.

“Segue qualche sport in particolare ? Se sì quale ? E se è amante del calcio , per quale squadra tifa?”

<<Ahimè non pratico attività sportiva, ma seguo molto e con attenzione tutte le discipline sportive che si praticano a livello locale. Auspico che le associazioni sannicolesi possano favorire sempre più la pratica dello sport coinvolgendo un gran numero di ragazzi.

Abbiamo eccellenze in ogni settore, dal calcio alla scherma, dal basket al pattinaggio, e tanto altro. Tutte meritevoli di lode.

Ho comunque una passione fortemente campanilistica fin da ragazzino che mi spinge a tifare con passione per la Casertana e la Juve Caserta>>.

“Ha degli interessi culturali che la emozionano particolarmente?”

<<Sono cresciuto nel mondo giovanile dei miei partiti di provenienza, sempre nel filone culturale dei cattolici impegnati in politica, sulla scia e gli insegnamenti di Giuseppe Dossetti, Aldo Moro fino alle lezioni politiche e sociali di Martinazzoli e Andreatta. Oggi, la fonte principale di riflessione continua ad essere lo stesso mondo tra i libri di Padre Francesco Occhetta e gli spunti critici dell’Associazione i “Popolari”, guidata da Pierluigi Castagnetti>>.

“In merito alla sua estrazione politica , cosa mi sa dire sul PNRR , e ancora , ci sono complicazioni sul piano Nazionale?”

<<Rappresenta una grande opportunità. Abbiamo lavorato intensamente in ogni settore per non perdere l’occasione di sviluppo legata ai finanziamenti. Ci siamo candidati ai bandi ed abbiamo ottenuto i risultati sperati. Adesso siamo nella fase, forse più delicata, di espletamento delle gare per l’esecuzione delle opere e per garantire nuovi e più importanti servizi>>.

“Ha già in atto progetti futuri , per la città?”

A giorni inaugureremo il completamento della pista di pattinaggio. È pronto il nuovo impianto termico per la scuola primaria di via Benevento, sono a buon punto i lavori di eliminazione della conduttura idrica in amianto in via Cairoli, stiamo per affidare i lavori per il dog park ed abbiamo aggiudicato la gara per la realizzazione dell’asilo nido.