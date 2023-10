“Ne parliamo con il sindaco”, la campagna di Belvederenews

Nell’ambito di un’inchiesta promossa dal nostro giornale, abbiamo deciso di inaugurare una campagna a mezzo stampa intitolata “Ne parliamo con il sindaco”. Chiederemo ad alcuni sindaci del casertano di informarci sullo stato della situazione economica, politica e sociale del comune che amministrano, sui progetti futuri, sulle complicazioni e sulle fasi di realizzazione dei progetti del Piano nazionale ripresa resilienza. Non mancheranno domande incentrate sugli interessi culturali degli intervistati, sulle bellezze artistiche e architettoniche che i vari comuni del casertano ospitano e offrono. Una delle domande verterà sulle legge del 34 per cento dei fondi da destinare al sud e avrà questa formulazione:

“Conosce la legge n.18 del 2017, che stabilisce dei principi per il riequilibrio territoriale e fondi da destinare e alle regioni meridionali?

Fiore Marro intervisterà il sindaco di San Marco Evangelista Marco Cicala, Antonio De falco intervisterà il sindaco di Caserta Carlo Marino, Lucia Sforza il Sindaco di San Nicola Vito Marotta, Pasquale Vitale il sindaco di Casaluce Francesco Luongo, Lucia Grimaldi intervisterà il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, Nicola Vincoli i rappresentanti di Teverola città sostenibile Pasquale Buonpane ed Alfonso Fattore, Gianpaolo di Lauro il sindaco di Pignataro Giorgio Magliocca, Ilenia Liguori intervisterà il sindaco di Casagiove Giuseppe Vozza, Mena Moretta il sindaco di Piedimonte Matese Luigi di Lorenzo, Carmine Posillipo il sindaco di Marcianise Antonio Trombetta. Tutte le interviste saranno poi allegate a questo articolo, in modo da avere una panoramica dei punti di vista dei sindaci del casertano sullo stato dei rispettivi comuni