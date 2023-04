Neanche il fantasma della sinistra si aggira più a Maddaloni. Sinistra ci sei? Dove sei ?

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato:

Elezioni comunali Maggio 2023.

A Maddaloni, parlando delle prossime elezioni comunali, sembra ci si avvii ad una chiarificazione degli schieramenti in campo; al momento i candidati sono 3.

De Filippo con liste civiche, Magliocca con liste civiche e Ferraro M5S. Manca un candidato che in qualche modo possa essere riconducibile alla sinistra.Manca il PD e mancano le liste della sinistra o almeno fino ad ora; se quelli del centro e della destra si sono camuffati nelle varie liste civiche, dove sono finiti quelli che dovrebbero rappresentare la sinistra moderata e quelli della sinistra più identitaria? Oramai il congresso del PD è stato fatto, il nuovo corso sembra essere iniziato ma considerato che questo partito a Maddaloni va in una direzione opposta e contraria al punto di scegliere di diluirsi nelle varie liste civiche o rinunciare a metterci la faccia si potrebbe sperimentare una sorta di coalizione che seppur eterogenea desse uno stimolo ed una ragione ai tanti disillusi dalla politica di sinistra. La sinistra scelga di non coltivare il proprio orticello o peggio ancora rinunciare a mettersi in gioco e provi a mettere in campo una lista ”La Sinistra” che costituirebbe un segnale di controtendenza chiaro ed inequivocabile, rinunciando a fare calcoli di qualsivoglia genere su primogenitura, simbolo o chi debba avere l’onore di rappresentarla perché trattasi di onere. Non è ancora troppo tardi per provarci, questa città ne ha bisogno e non diamo per scontato che tutti gli elettori si muovono come truppe telecomandate tanto è che l’astensionismo colpisce in primis a sinistra. Il disagio è notevole, la crisi tutt’altro che superata, il pensiero unico imperante non è totalizzante, volgiamo le attenzioni verso ciò che ci unisce invece di puntualizzare ciò che ci divide. Il tempo della scissione dell’atomo è finito da un pezzo.