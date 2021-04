Negato l’accesso al pronto soccorso ,scoppia la lite

Di Viviana Ricciardi

Caserta-Come accade ormai da oltre un anno, la situazione ospedaliera è in continuo affanno per i ricoveri Covid che hanno come sempre la precedenza su altri casi sanitari. E’ stata proprio questa la ragione di una lite scatenatasi all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Caserta, dove un gruppo di persone ha iniziato ad aizzarsi contro il personale ospedaliero di turno perché in quel momento gli era stato negato l’ingresso in accettazione, vista l’urgenza di dover sanificare tutta l’area in vista di un presunto arrivo di ricovero per coronavirus.

Vista la situazione , uno degli operatori ha contattato il 113 e prontamente sono arrivate sul posto tre volanti della Polizia della Questura di Caserta che sono riusciti a placare gli animi