Nei 400hs affonda gli avversari Magnifico Sibilia!

Il comunicato

EuroTeam a Chorzow

Prima gara in pista e prima vittoria azzurra ha fatto registrare agli Europei a squadre Alessandro Sibilio grazie alla splendida vittoria nei 400 ostacoli. Il napoletano di Posillipo dopo il via ha controllato la parte iniziale della gara diventandone il padrone sul rettilineo finale senza lasciare scampo agli avversari mettendo a segno la vittoria con un pregevole 49.70. Alle sue spalle britannico Alastair Chalmers con 49.95. Lontano il terzo il francese Ludvy Vaillant 50.76. Per l’atleta delle Fiamme Gialle (allenato da sempre dal tecnico Giampaolo Ciappa) quest’anno per la terza volta corre la distanza sotto i 50 secondi. Una vittoria importante, un oro dal successo internazionale, dopo il 49.25 al meeting di Savona.

Alessandro Sibilio: è nato a Napoli nel quartiere di Posillipo il 27 aprile 1999. Dopo aver iniziato con nuoto e basket, è passato all’atletica nel 2009 dedicandosi soprattutto agli ostacoli, sfiorando il podio tricolore da cadetto nel 2014. Agli Studenteschi del 2016 è arrivato un progresso improvviso di quasi due secondi nei 400 piani. In quel anno ha vinto due titoli agli Europei under 18, sui 400 ostacoli con uno strepitoso recupero finale e nella staffetta mista. Protagonista anche agli Europei under 20 del 2017 di Grosseto dove si è messo al collo l’argento dei 400 ostacoli e l’oro della 4×400 grazie a un’altra prodigiosa rimonta ribattezzata “rettilineo Sibilio”. Nel 2018, dopo un buon avvio di stagione (MPI juniores nei 300hs in 37.21) è stato frenato da un infortunio ma poi è rientrato fino a conquistare il titolo mondiale under 20 con la 4×400 azzurra. Nel 2021 ha ripreso la sua crescita con i personali sui 400 piani (46.13) e soprattutto nei 400 ostacoli, migliorandosi di oltre un secondo correndo in 49.25, si allena sulla pista del Stadio Maratona. Il suo passatempo e quello di suonare il pianoforte.