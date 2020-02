Nei Campionati Regionali Master di Cross in luce i team Carmax Camaldolese, Isaura, Caivano Runners

CASERTA (Enzo Miceli) – Il Campo di Addestramento dell’Esercito “El Alamein” della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta è stato teatro dei Campionati Regionali Individuali e di Società delle categorie Master di Corsa Campestre che si sono dati battaglia su varie distanze a secondo le categorie di appartenenza.



Nel programma tecnico anche il Cross del Sud 2020 tra le rappresentative Juniores/Allievi/ tra la Campania e la Puglia. Il big Event di Cross Regionale è stato brillantemente organizzato dalla Fidal Campania e dal team A.S.D. Esercito Garibaldi. Alla Festa Crossista hanno preso parte circa 400 concorrenti.



L’impagabile lavoro svolto dallo staff dei Militari dell’Esercito e dallo staff della Fidal Campania che hanno preparato un tracciato di gara sulla distanza di 2000 metri è stato sufficiente ad agevolare la fatica degli atleti. Alla brillante manifestazione sono intervenuti il Comandante Generale di Brigata Domenico CIOTTI; il Tenente Colonnello Domenico DI PALO e il Capo di Stato Maggiore della Brigata Colonello Gabriele DE FEO. Per la Fidal Campania in rappresentanza del Presidente Sandro DEL NAIA, il Vice Presidente Vicario Ugo DE MARSICO. Alla cerimonia presente anche il Presidente del CONI Provinciale di Caserta Michele DE SIMONE e il Presidente Fidal Caserta Bruno FABOZZI.



Sulla distanza dei 6Km hanno conquistato il classico podio i primi 3 classificati di categorie: SM35:Titolo Regionale per Gilo Iannone (Carmax Camaldolese); Vincenzo Migliaccio (Mondragone in Corsa); Saverio Giardiello (Montemiletto). SM40: Titolo Regionale per Vincenzo Falco (Caivano Runners); Giovanni Vitolo (Carmax Camaldolese); Salvatore Romano (Mondragone in Corsa). SM45: Titolo Regionale per Francesco Gioviale (Isaura); Franco Marzano (Caivano Runners); Antonio Mazzotti (Caivano Runners). SM 50: Titolo Regionale per Prisco D’Arco (Isaura); Gerardo Selce (Carmax Camaldolese); Enrico Cerrone (Carmax Camaldolese). SM 55: Titolo Regionale per Giovanni Giordano (Montemiletto); Vito Franco (Cilento Run); Pietro Carpenito (Montemiletto).



Nella gara dei 4Km hanno conseguito i primi 3 posti sul podio: SM 60:Titolo Regionale per Emilio Luce (Isaura); Camillo Fariello (Isaura); Vito Moscarella (Carmax Camaldolese). SM65:Titolo Regionale per Vincenzo Ambrosio (Carmax Camaldolese); Francesco Borgo (Runlab Liternim Albanova Brian); Giuseppe Cervo (Vivatletica Cicciano Marathon). SM70: Titolo Regionale per Pasquale Peluso (Carmax Camaldolese); Salvatore Scalera (Tifata Runners Caserta); Fiorenzo Pizzetti (New Atletica Afragola). SM75: Titolo per Giuseppe Castaldo (Tifata Runners Caserta) e SM80 per Antonio Petruzziello (Lions Valle Ufita).



Il Titolo Regionale di Società Master Maschile lo conquista il team Carmax Camaldolese che con 1.130 punti precede sul podio Isaura Valle Dell’Irno (punti 1.107) e Caivano Runners con 1.066 punti. Nella gare dei 4 Km Master femminili hanno conseguito i primi 3 posti sul podio: SF35: Titolo Regionale per Nunzia Fusco (Run Life); Maria Rita Tucci (Lions Valle Ufita); Carmela Fulvo Natale (Caivano Runners). SF40: Titolo Regionale per Maria Eleonora Mennillo (Caivano Runners); Graziella Motolo (Caivano Runners); Trusiana Della Volpe (RunLab Liternum Albanova Brian). SM45: Titolo Regionale per Paola De Domenico (Isaura);Francesca Maniaci (Caivano Runners); Rita Ghiani (Caivano Runners).



SF50: Titolo Regionale per Loredana Brusciano (Arca Atletica Aversa); Concetta Franzese (Podistica Frattese); Luisa Alaterna (Caivano Runners). SF55: Titolo Regionale per Giovanna D’Alessio (Isaura); Dora Dorti (Salerno Runners Club); Giovanni Raucci (Atletica Caivano). Sulla distanza di 3km sul podio sono salite: SF60: Titolo Regionale per Concetta Pastore (Isaura); Maria Pierri (Isaura); Anna Pagliuca (Hippos). SF65: Titolo Regionale per Maria D’Amelia (Salerno Runners Club); Patricia Kelly (Hippos); Carolina Fortino (Isaura) ed infine SF70: Titolo Regionale per Celeste Raffone (Gioiatletica S. Marcellino).

Il Titolo Regionale di Società Master femminile lo conquista il team Isaura Valle Dell’Irno che totalizza 643 punti precedendo sul podio Caivano Runners (p.592) ed al terzo posto Atletica Caivano con 578 punti. Nel “Cross del Sud” Juniores/Allievi (Km 5) ha primeggiato Antonio Bonvino della rappresentativa della Puglia che al traguardo ha prevalso sui compagni pugliesi Andrea Ribatti e Domenico Farina. Al quarto posto si è classificato Amedeo Leone (Campania); quinto posto Marco Loera (Puglia) ed in sesta posizione Marco Gambardella della Campania.



Sulla distanza di 4 Km hanno gareggiato le Juniores/Allieve che ha registrato ai primi 3 posti sul podio le campane Roberta Fava, Marianna Catherina Coats ed Imma Iovine. Al quarto posto si è piazza la pugliese Giulia Berardi ed al quinto e sesto posto le campane Michela Piermatteo ed Annamaria Naddeo. Nella classifica combinata per Rappresentative ha prevalso nettamente la Campania che con 1041 punti ha relegato al secondo posto la Puglia con 581 punti.