NEI GIORNI 7, 8 E 9 AGOSTO L’ASL CASERTA EFFETTUERA’ UNA ATTIVITA’ DI DEBLATTIZZAZIONE IN CITTA

L’Amministrazione Comunale e l’Asl Caserta, in seguito a una interlocuzione istituzionale e

in occasione degli interventi di deblattizzazione già calendarizzati nei giorni 7, 8 e 9 agosto

che riguarderanno la città, hanno programmato un intervento di derattizzazione

straordinaria, che verrà effettuato il giorno 9 agosto, a partire dalla mezzanotte.

L’intervento interesserà il territorio cittadino, comprese le frazioni e i Borghi. I servizi di

deblattizzazione e derattizzazione interesseranno le reti fognarie comunali, le caditoie

stradali, i bordi dei marciapiedi, i giardini comunali. Dal 23 al 25 agosto, invece, sono in

programma attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle scuole

pubbliche.

“Grazie all’Asl Caserta – dichiara il Sindaco Carlo Marino – e alle strategie organizzative

condivise con il settore Ambiente del Comune, stiamo assistendo a una bonifica

significativa della città. La calendarizzazione degli interventi è stata studiata con metodo e

riguarderà tutto il territorio comunale, soprattutto le aree verdi e i plessi scolastici. Lavorare

in sinergia, come in questo caso, – conclude il Sindaco Carlo Marino – giova alla comunità

e su temi importanti come la salute pubblica e la vivibilità bisogna lavorare insieme

evitando semplicistiche, demagogiche strumentalizzazioni.”

“Dopo lo scorso intervento di derattizzazione – dichiara l’Assessore all’Ambiente e alla

Transizione Ecologica, Carmela Mucherino – che ha interessato l’intero territorio

comunale e che è stato effettuato dal 13 al 18 luglio, si è ritenuto opportuno incrementare

il servizio per rendere la nostra città più sicura e più pulita. Ringrazio l'ASL di Caserta per

aver immediatamente recepito la nostra istanza e per essersi attivata tempestivamente:

una sinergia molto preziosa – conclude l'Assessore Mucherino – e indispensabile per la

vivibilità di Caserta.”