Nel decreto sostegni c’è un aumento del monte ore per i militari di strade sicure

DL SOSTEGNI: AUMENTA MONTE ORE STRAORDINARI PER MILITARI STRADE SICURE – Il comunicato dell’on. Del Monmco

Finalmente, grazie al costante impegno profuso, abbiamo inserito nel dl Sostegni un emendamento che mira ad aumentare il monte ore di straordinari remunerabili per i nostri militari impiegati nell’operazione ‘Strade sicure’.

È un riconoscimento economico doveroso per le Forze armate e, in particolare, per il nostro Esercito che proprio ieri 4 maggio ha compiuto 160 anni.

Con l’emergenza Covid, la missione e la funzione di presidio territoriale dell’operazione è stata notevolmente ampliata, soprattutto in merito al controllo dei movimenti dei cittadini per il rispetto delle misure di distanziamento fisico imposte dalla profilassi sanitaria.

Noi del M5S siamo riusciti a stabilire di riconoscere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 la corresponsione di ulteriori 7 ore medie mensili pro-capite: una misura indispensabile per i nostri militari. Continueremo a lavorare per rendere la misura ancora più importante.