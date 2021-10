Nel parcheggio del Centro Campania l’esercitazione nazionale della Protezione Civile

Il comunicato:

Marcianise. “Si terrà, da martedì 26 ottobre fino a venerdì 29, presso il parcheggio del Centro Commerciale Campania a Marcianise, un’esercitazione nazionale di colonna mobile regionale di Protezione Civile. Tra gli scenari di intervento giornalieri previsti, ci sarà la realizzazione di un campo base dove convogliare il personale dei vigili del fuoco e degli altri Enti coinvolti per la gestione dell’emergenza. In questa esercitazione ci sarà anche la Protezione Civile di Marcianise. Uno dei nostri tanti orgogli. Lo spazio a noi riservato sarà di circa 200 metri quadri. Dopo Caserta e Bacoli adesso tocca a noi di Marcianise ospitare un’esercitazione di tale portata. A guidare i lavori ci sarà la nostra coordinatrice Gaetana Raucci. Naturalmente in questi 4 giorni gran parte del parcheggio del Campania sarà inibito alle vetture degli avventori”. Così il consigliere comunale di Marcianise, Giuseppe Golino.