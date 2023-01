Nella 3 km di Marcia nuovo record Italiano per Vincenzo Magliulo.

Al Palavesuvio di Ponticelli sabato 14 e domenica 15 è ritornata l’atletica indoor per le categorie maschili e femminile Assolute, nelle varie discipline della due giorni sono stati assegnati i titoli regionali, la manifestazione organizzata dalla Fidal Comitato Regionale ha inserito nel programma gare di contorno per Cadetti e Ragazzi. Della due giorni rimbalza la notizia sulla 3 km di Marcia per il nuovo record italiano Seniores 45 ottenuto in 12’49” dall’atleta di Frignano (Caserta) Vincenzo Magliulo titolo appartenuto dal mitico Walter Arena ottenuto nel 2012 in Filanda ai Campionati mondiali Indor Master con 13’02”11

La storia di Vincenzo Magliulo “marciatore” ricorda dell’atleta gli altri due titoli sulla stessa distanza che restano nell’almanacco di categoria Master 35 e 40 l’atleta campano marcia con i colori “Giovani Atleti Bari 1969”