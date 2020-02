Nella chiesa di San Domenico festa in onore di San Biagio

A cura Dino Manzo

Capua.Ieri la chiesa di San Domenico è stata in festa per l’intera giornata in Onore di San Biagio .Infatti la confraternita della Madonna del Rosario, guidata dal proprio Priore, ha voluto omaggiare tutti i fedeli intervenuti durante le celebrazione delle Sante Messe ,di mattino e di sera ,del famoso pane benedetto dai Sacerdoti celebranti .Ma ricordiamo una sintesi di storia del santo martire vescovo. “Vissuto tra il III e il IV secolo a Sebaste in Armenia (Asia Minore), era medico e venne nominato vescovo della sua città. A causa della sua fede venne imprigionato dai Romani, durante il processo rifiutò di rinnegare la fede cristiana; per punizione fu straziato con i pettini di ferro, che si usano per cardare la lana. Morì decapitato. San Biagio muore martire tre anni dopo la concessione della libertà di culto nell’Impero Romano (313). Una motivazione plausibile sul suo martirio può essere trovata nel dissidio tra Costantino I e Licinio, i due imperatori-cognati (314), che portò a persecuzioni locali, con distruzione di chiese, condanne ai lavori forzati per i cristiani e condanne a morte per i vescovi. Pochissimo di certo sappiamo sulla vita del santo. Le poche storie sulla biografia dell’armeno sono state tramandate prima oralmente e poi raccolte in agiografie, come in quella famosa di Camillo Tutini, Narratione della vita e miracoli di S. Biagio Vescovo e Martire (Napoli, 1637).”La statua del Santo si trova nella chiesa di San Domenico in piazza San Tommaso D’Aquino dal dopo guerra in poi(II GUERRA MONDIALE),ma a Capua l’immagine del Santo Protettore della gola è giunta dalla seconda metà del 800(1800) .All’epoca vi era un’ apposita confraternita estintesi appunto alla fine degli anni 40(1940).