Nella giornata del 27 ottobre inaugurazione bar ‘Vicum’

S. Maria a Vico – Nella giornata del 27 ottobre, ci sarà l’inaugurazione di un nuovo bar lungo la SS Appia a S. Maria a vico, in provincia di Caserta a poche centinaia di metri dal parco Mamma Anna, attività di mobilificio e camerette molto nota a Santa Maria a Vico.

Il bar gestito da alcuni professionisti tra cui avvocati, commercianti di vestiti e non solo in un periodo non facile come quello attuale pandemico hanno deciso comunque in modo abbastanza coraggioso di aprirsi un’attività di bar da gestire e portare avanti.

L’inaugurazione della nuova attività dunque prevista per il giorno 27 ottobre nel tardo pomeriggio per chi volesse fare un brindisi con coloro che stanno portando avanti questo coraggioso progetto con l’aperura del Vicum bar.