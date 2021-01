Nella giornata della Memoria nominate le “Guide Escursioniste pe la Pace”

Alife. Giornata della Memoria Shoah. Nomina “Guide Escursioniste pe la Pace” e inaugurazione scultura lignea dedicata al Cav. Giovanni Di Franco ultimo reduce sopravvissuto alla guerra.

Il comunicato:

La Giornata della Memoria della Shoah ad Alife di quest’anno si è celebrata presso l’Albero della Pace dedicato ai percorsi della memoria storica dei 100 anni della grande guerra ed ha visto lo svolgersi di due momenti ben distinti, il giorno 26 la nomina delle “Guide Escursionisti per la Pace”. Le Guide appartenenti ai vari gruppi escursionistici della zona matesina ( CAI, G.E.M. Matese Trekking), protagoniste delle edizioni della “Pace sul Miletto” e dell’ultima tappa della “Fiaccola della Pace” portata per la prima volta su Monte Miletto nel giorno della festa di S. Francesco d’Assisi, che vide issare la Bandiera della Pace riportante le intenzioni del momento, la messa a dimora del 1° Albero della Pace dedicato a tutti i caduti delle guerre dai 100 anni ad oggi e la nomina infine di “Monte Miletto in Monte della Pace – Mons Pacis”, hanno ricevuto la nomina dal Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato III Millennio attraverso la portavoce e Presidente dell’ente Agnese Ginocchio, sono: Carlo Pastore, Gianni D’Amato, Concetta Moscatiello, Sergio Mellucci, Aldo Gobbo, Umberto Riselli e l’atleta e biker naturalista alifano Antonio Alfano. Questi dunque i nomi dei valorosi che da oggi si fregeranno di un titolo destinato a restare nella storia. Alla cerimonia svoltasi in forma molto sobria, rispettando i parametri di sicurezza in tema di anticovid, è stata presente una rappresentante e portavoce di varie istanze del territorio matesino: Giovanna De Biasi, fondatrice del gruppo Fb “Piedimonte E’ Viva” . Il giorno successivo 27 Gennaio in cui è ricorsa la memoria della Shoah invece, è avvenuta la cerimonia di inaugurazione della scultura lignea dedicata al Cav. Giovanni Di Franco ultimo combattente e reduce , testimone sopravvissuto alla 2a guerra mondiale da poco scomparso.