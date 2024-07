Nella notte a Casoria: pericolosi atti vandalici verificatisi a pochi minuti di distanza tra loro

La scorsa notte a Casoria, nel napoletano, i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti intorno alle 2,30 in via Padre Ludovico da Casoria per la segnalazione di un’esplosione.

Le indagini hanno accertato che era stato fatto esplodere un ordigno rudimentale, una cosiddetta “bomba carta”, presso la serranda di ingresso di un esercizio commerciale.

Dopo soli dieci minuti, alle 2,40, le forze dell’ordine sono dovute intervenire nuovamente ma stavolta al civico 6 di via Tevere per la segnalazione di un incendio in un concessionario, che ha danneggiato tre auto parcheggiate nel cortile dell’autosalone. I vigili del fuoco hanno sedato le fiamme.

I titolari delle attività commerciali colpite hanno riferito di non essere oggetto di minacce né di richieste estorsive e di non saper spiegare i motivi del gesto.