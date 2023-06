NELL’AMBITO DEI CINQUATENARIO INIZIATO IL TORNEO NAZIONALE OPEN DI 2a CATEGORIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO LOURDES

In occasione del cinquantenario del Centro Sportivo Tennis Lourdes è iniziato il torneo nazionale open di 2a categoria che si concluderà domenica 9 luglio. Il centro sportivo tennis Lourdes è stata la prima attività ricreativa sportiva della parrocchia e del popoloso rione Acquaviva, favorita prima dal parroco della chiesa don Salvatore Izzo e poi dal suo successore don Michele Cicchella. .Nel 1976 sotto la spinta del cav. Michele Fusco e di suo figlio Massimo sono stati realizzati i locali, spogliatoi, palestra e segreteria, per accogliere e rispondere alle esigenze della comunità, bambini e adulti. Nel tempo il tennis è diventato un punto di aggregazione e di inclusione sociale del quartiere, infatti nel centro hanno imparato il gioco del tennis i giovani e gli abitanti del popoloso rione, a quote popolari, e gratis per i meno abbienti. Nel corso degli anni il tennis è stato frequentato da migliaia di ragazzi della nostra comunità, e dal 1980, sotto la guida tecnica del maestro prof. Massimo Fusco, tanti atleti del tennis si sono distinti portando il nome di Lourdes in giro per la regione e l’Italia; uno di questi ragazzi del rione Umberto Rianna si è distinto affermandosi da under 14 tra i primi giocatori d’Italia e ad oggi è un coach internazionale di tennis che allena i famosi giocatori Berrettini, Sonego e Musetti.