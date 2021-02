Nello scorso mese di gennaio 80 roghi tra Caserta e Napoli

Nello scorso mese di gennaio si sono registrati 80 roghi tra Caserta e Napoli, in quella che qualcuno ha ribattezzato la cd ‘Terra dei Fuochi’. Un aumento degli incendi rispetto allo scorso anno che prende a riferimento sempre il mese di gennaio, ossia il primo mese dell’anno.

I dati sono forniti dall’incaricato per il contrasto dei roghi dei rifiuti nella regione Campania, e rappresentano il frutto delle attività di vigilanza e controllo programmate nelle riunioni tecniche nel periodo intercorrente tra il 29 dicembre e del 28 gennaio scorso; tra i Comuni dove si sono registrati più incendi ci sarebbe Giugliano in Campania, capofila di questa classifica con 16 roghi, altri incendi si sarebbero avuti nella periferia nord di Napoli, nelle zone di campagna, registratisi anche nelle ore notturne, altri incendi si sarebbero tenuti anche nelle zone più vicine alla città addirittura in pieno giorno.

Alcuni incendi però sono ancora pericolosi, infatti a ridosso di qualche campo campo rom, dove ci sono insediamenti irregolari, continuano i roghi anche di rifiuti tossici che sprigionano decisamente fumi poco salubri per le aree circostanti. I maggiori imputati di questi roghi sarebbero le aziende di smaltimento rifiuti, ma anche alcuni cittadini sono poco rispettosi delle normative. Durante il mese di gennaio scorsi si sarebbe anche provveduto all’asporto di 50 tonnellate di pneumatici ritrovati lungo le strade e non lontano dall’asse mediano.