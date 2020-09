NEONATO TROVATO TRUCIDATO CON FERITA ALLA TESTA

ROCCAPIEMONTE (SA) – Un neonato è stato trovato morto in strada a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. Il corpo del piccolo, che presenta una ferita alla testa, è stato notato mercoledì sera attorno alle 19 in un’aiuola di via Roma da un residente che ha dato l’allarme. I carabinieri sono intervenuti insieme alla Polizia municipale e hanno avviato le indagini in attesa dell’arrivo del medico legale per un primo esame esterno sul cadavere del neonato.

Gli investigatori hanno rinvenuto una ferita alla testa sul corpicino del neonato. La salma, dopo l’esame esterno effettuato dal medico legale, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Nocera Inferiore dove sarà sottoposta ad autopsia. Il neonato, al momento del ritrovamento, aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. L’ipotesi principale è che fosse nato da poche ore. Il ritrovamento è avvenuto in un parco residenziale. A lanciare l’allarme è stato uno dei condomini che, mentre si recava in garage, ha notato in una siepe il corpicino del neonato.

Dai primi accertamenti, pare che il bimbo avesse ancora attaccato a sé il cordone ombelicale e che fosse dunque nato solo da poche ore, e che sia stato poi abbandonato intenzionalmente nell’aiuola del condominio dove poi è stato ritrovato il corpicino. Ora si attendono i risultati dell’autopsia, già disposta dal pm Roberto Lenza che sta coordinando le indagini