Nervi tesi a Pignataro Maggiore

Ha dell’incredibile quanto successo pochi giorni fa in un famoso bar del piccolo paese di Pignataro Maggiore. Una ragazza di 24 anni è stata aggredita da un artigiano di 35 per via di alcune controversie col padre della ragazza, amministratore della Pignataro Patrimonio. La discussione, riguardo la TARI, sarebbe dovuta finire lì, ma con l’intervento della ragazza il tutto si è acceso. Dalle prime ricostruzioni la giovane sarebbe stata colpita in volto da uno schiaffo e a quel punto, con l’intervento del padre stesso, del fidanzato e di altri presenti, il tutto si è placato.