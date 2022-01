Nessun rientro in classe il 10 gennaio per scuole elementari e medie

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, nella sua diretta, facendo il punto della situazione, ha dichiarato: “C’è da stare male vedendo il caos in cui sta cadendo l’Italia in vista del 10 gennaio. Ho la sensazione che si mettano in piedi provvedimenti che finiscano per trasformare i nostri bambini in cavie, sull’altare dell’opportunismo e degli ideologismi. Questo capita quando si fanno scelte a prescindere dalla realtà. Chi fa scelte apparentemente a favore della scuola, prendere in realtà decisioni contro la scuola. C’è qualcuno davvero che pensa che aprire le scuole in queste condizioni, pensa davvero di fare un piacere ai bambini? Questi sono i nemici della scuola”.

I sindaci della Campania invitano a ritardare l’apertura dell’anno scolastico per 2-3 settimane, i presidi dichiarano che non sono in condizione di garantire l’apertura delle scuole in presenza anche perché non possono sapere quali sono le persone vaccinate o no per motivi di tutela della privacy, pertanto Vincenzo de Luca ha annunciato che:

“in questa condizione è irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Non apriremo le scuole medie ed elementari. In queste ore stanno lavorando le nostre strutture sanitarie. A breve ci sarà una Unità di Crisi che prenderà atto di questa situazione in maniera responsabile. Ci sarà una proroga della sospensione delle attività fino a fine gennaio perché non ci sono le condizioni minime di sicurezza”

“La Campania resta in zona bianca ma siamo la regione più rischio”, aggiunge de Luca, affermando che “l’Italia ha perso tre mesi di tempo senza fare niente. Abbiamo bruciato una condizione di relativo vantaggio rispetto ad altri paesi d’Europa; ci siamo auto esaltati ed auto consolati, perdendo mesi preziosi senza prendere alcuna decisione seria ed efficace. Siamo sopra i 200mila contagi e non siamo ancora arrivati al picco del contagio” .

Il Presidente ammette di essere confuso sulla gestione della quarantena dei casi positivi, per tutte le distinzioni che ci sono sulle tempistiche e dichiara che per l’opportunismo del governo nazionale, si è scaricata tutta la responsabilità della campagna vaccinale sulle Asl. Le Regioni dovrebbero fare i tamponi a centinaia di migliaia di persone senza personale, dovrebbero fare tracciamento che non si può fare.