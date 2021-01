NESSUNA PRIMA PUNTURA DI VACCINI IN CAMPANIA , DE LUCA SU TUTTE LE FURIE

In Campania stop ai vaccino per almeno tre settimane e De Luca contro tutti specialmente contro Arcuri. Il governatore De Luca prosegue : “ Niente prime punture , per adesso , per chi non è stato ancora vaccinato e i centri vaccinali di Asl e ospedali procedono a passo d’uomo.

La distribuzione di Pfizer è già programmata è stata contingentata dal commissario Domenico Arcuri , che ha deciso di centralizzare le assegnazioni alle varie Regioni. Il criterio resta ignoto e De Luca va su tutte le furie.

Per il ritorno in classe degli studenti in Campania delle scuole superiori si aspetta entro oggi 22 gennaio , la decisione di un’ulteriore impugnativa dell’ordinanza regionale . Lo ha detto l’assessore alla scuola della regione Campania , Lucia Fortini .