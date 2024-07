NESSUNA RIDUZIONE DI PENA PER MICHELE FERRARO- NIPOTE DEL BOSS ‘SARTANA’

La Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da Michele Ferraro, nipote del noto boss Andrea Ferraro, conosciuto come ‘Sartana’. La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento della Corte di Appello di Napoli, che aveva negato il vincolo della continuazione per i reati di estorsione aggravata e porto abusivo di arma.

Il contesto

Michele Ferraro, 41 anni, è stato condannato per plurimi episodi di estorsione ai danni di imprenditori e commercianti nelle aree di Marcianise, Casal di Principe, Maddaloni e comuni limitrofi, oltre che per il porto e la detenzione di un’arma comune da sparo. La richiesta di Ferraro mirava a ottenere la continuazione tra più sentenze, sperando in una riduzione complessiva della pena.

La decisione della Corte di Appello

La Corte di Appello di Napoli aveva rigettato l’istanza di Ferraro, una decisione che il legale del condannato ha ritenuto viziata per legge e carente di motivazione. Secondo la difesa, la corte avrebbe agito in modo arbitrario, non tenendo conto del fatto che, sebbene le politiche nei rapporti con altri clan fossero cambiate, il sodalizio criminale a cui apparteneva Ferraro aveva continuato la propria attività egemonica sul territorio casertano dagli anni ’90 al 2010.

La pronuncia della Cassazione

La prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Monica Boni, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ferraro. La Suprema Corte ha ritenuto corretto il provvedimento della Corte di Appello, evidenziando la disomogeneità dei reati e l’eccessiva distanza temporale tra gli episodi criminosi. Questi elementi hanno portato alla conclusione che non sussistevano le condizioni per la continuazione dei reati.

La conferma della condanna senza sconto di pena per Michele Ferraro rappresenta un ulteriore tassello nella lotta contro la criminalità organizzata nella regione. La decisione sottolinea l’importanza di una rigorosa applicazione della legge nei confronti di chi, come il nipote di ‘Sartana’, ha cercato di mantenere l’egemonia criminale sul territorio casertano attraverso atti violenti e intimidatori.