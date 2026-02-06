Nessuno resti solo. Nuove opportunità per i disabili con questo osservatorio

Il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Campania ha aderito all’Osservatorio sulla cura e all’Appello “Nessuno Resti Solo”

Il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, ha aderito all’Osservatorio sulla cura e all’Appello di Caserta (Nessuno Resti Solo), promossi dai vescovi della Campania e da numerose associazioni aderenti a conf. famiglie.

Il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Campania dichiara: “È estremamente importante che in questi momenti, così complessi e difficili, si faccia rete tra istituzioni e associazioni e che nessuno sia lasciato solo di fronte alle situazioni di disagio.”