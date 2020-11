New Radio Network riaccende i microfoni

Da poche ore, grazie al lavoro intenso dei tecnici della radio, è regolarmente ripartita la programmazione di New Radio Network. Come tutti ricorderete, qualche giorno fa vi avevamo annunciato l’interruzione delle trasmissioni a causa di un tentativo di introduzione da parte di hacker nei sistemi della radio per carpire dati sensibili. Per fortuna non ci sono riusciti ma questa cosa comportato la sospensione del palinsesto per poter ripristinare il tutto e risolvere il problema. I tecnici hanno lavorato alacremente e da oggi tutto ritornato alla normalità.

Tutto lo staff di New Radio Network vuole ringraziare i radioascoltatori che in questo momento di difficoltà si sono fatti sentire con tanti messaggi di vicinanza e attestazioni di solidarietà. Tanta è stata l’attenzione e la sincera preoccupazione nei confronti della radio. Una realtà consolidata e un punto di riferimento per tanti maddalonesi ma non solo perché la radio oggi riesce a coprire un raggio molto ampio: inoltre, attraverso il web e lo streaming arriva praticamente ovunque. La musica non è stata mai interrotta: come nelle migliori tradizioni lo spettacolo è continuato, ma la mancanza delle voci degli speaker e delle trasmissioni che fanno compagnia con degli appuntamenti ormai fissi per tanti radioascoltatori, quella sì, si è sentita.

E ora che tutto è sistemato, approfittiamo per ricordare che nel frattempo, complice il Lockdown, erano partite nuove sperimentazioni, con trasmissioni anche attraverso Facebook. E la prossima settimana ci sarà uno speciale di cui vi diremo nei prossimi giorni.

Per cui rimanete sintonizzati per avere in una sola radio musica, informazione ed approfondimenti su tematiche di attualità.