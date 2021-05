New Radio Network trasmetterà lo streaming della messa in ricordo di Don Salvatore.

Don Salvatore D’Angelo: il Vescovo presiede la messa in ricordo del fondatore del Villaggio dei Ragazzi – Il comunicato

Maddaloni. In occasione dei 21 anni dalla dipartita di “don Salvatore d’Angelo”, la Fondazione Villaggio dei Ragazzi organizza la celebrazione della Santa Messa in Ricordo”. Il Rito liturgico, che si terrà Domenica 30 Maggio p.v., sarà presieduto da S.E. Rev.mo Mons. Pietro Lagnese, Vescovo della Diocesi di Caserta.

In conseguenza delle prescrizioni anti – Covid 19, in Chiesa potrà essere presente un numero limitato di studenti e dipendenti. Il Sacro rito potrà essere seguito in diretta multi – streaming sulle pagine “” “ ”

https://www.facebook.com/villaggiodeiragazzi/

https://www.facebook.com/NewRadioNet/