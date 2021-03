New Zeland s’ aggiudica l’America’s Cup contro Luna Rossa

New Zeland s’aggiudica l’America’s Cup ecco quanto accaduto: New Zealand si conferma campione e trionfa nella 36^ edizione di America’s Cup. Decisivo il successo in Gara 10, conquistata con un vantaggio di 46”. Peccato per gli italiani, ancora brillanti in partenza, che non sono riusciti a ‘marcare’ un rivale davvero performante e superiore nella giornata di oggi. Applausi comunque a Luna Rossa, che ha spaventato il Defender, capace di archiviare la Coppa con cinque successi di fila, dopo essersi trovato sotto 2-3.

Queste le dichiarazioni di P. Burling “Eccezionale, è surreale. Vogliamo ringraziare tutte le persone coinvolte nella squadra, tutti coloro che sono a riva. Ma anche il Primo Ministro. Abbiamo vinto un’altra Coppa America, è fantastico. E’ stata una settimana di apprendimento, questo ci ha permesso di acquisire tattica e oggi si è visto. Una volta passati avanti, si è trattato solo di andare all’arrivo. Abbiamo preso la destra, con un buon vento, e siamo riusciti a vincere. Vincere contro Spithill è stata un’emozione grandissima, ma anche quattro anni fa alle Bermuda era la stessa cosa. E’ bellissimo vedere i tifosi a riva, splendida questa barca. Complimenti a Luna Rossa per la serie, hanno fatto un grande lavoro”