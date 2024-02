News del giorno. Sorpreso a rubare occhiali. Arrestato dalla Polizia di Maddaloni

San Marco Evangelista – Nella serata di martedì, all’interno di un noto centro commerciale al confine tra Maddaloni e San Marco Evangelista, è stato arrestato un uomo che sarà a breve giudicato per direttissima.

Gli uomini del commissariato di Polizia di Stato di Maddaloni, diretto dal dott. Giaquinto, vicequestore aggiunto, coaudiuvato dall’ispettore Tagliafierro, venivano chiamati dai titolari del negozio di ottica che si trova nel galleria del centro commerciale, che avevano notato il comportamento ambiguo di questo individuo. L’uomo, quarantenne italiano pluripregiudicato, era riuscito a sottrarre diverse paia di occhiali di griffe note, per un valore di svariate centinaia di euro. La Polizia lo ha sorpreso a nascondere la refurtiva e lo ha arrestato, portandolo nella celle di sicurezza del locale commissariato. Ancora una volta il tempismo della polizia ha scongiurato il compimento di un reato, questa voltea di un furto ai danni di un onesto lavoratore che non ha esitato ad affidarsi alle forze dell’ordine per avere giustizia.