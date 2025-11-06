NICE26, il teatro indipendente.

Si terrà sabato, 8 Novembre 2025, alle ore 10.00, la conferenza stampa di presentazione della nuova Stagione di Teatro Indipendente “NICE 26“, edizione 2025/2026. L’iniziativa promossa dal Consorzio Creativo di Marcianise, in collaborazione con Teatro dell’Ovo, Non Solo Sipario, Risvegli Culturali, Club Etnie e Caffé Procope, e con il patrocinio del Comune di Marcianise. Sponsor: Clinica Dentale Lina Tartaglione. L’evento si svolgerà presso il Palazzo Monte dei Pegni, in via Duomo n.9 a Marcianise.

La rassegna, arrivata alla terza edizione, si propone di arricchire l’offerta culturale del territorio, portando in scena una selezione di spettacoli di teatro indipendente, capaci di stimolare la riflessione e valorizzare la creatività e l’espressione artistica locale e non solo. Durante la presentazione saranno svelati al pubblico e alla stampa gli spettacoli e le compagnie che animeranno la stagione, offrendo uno sguardo approfondito sulle tematiche e sui linguaggi scelti per l’edizione 2025/2026.

Alla conferenza stampa interverranno: Fausto Bellone (Non Solo Sipario); Raffaele Scauzillo (Risvegli Culturali); Cecilia Scatola (Club Etnie); Antimo Casertano (Teatro Insania). Le conclusioni sono affidate a Raffaele Patti (direttore artistico del festival) ed al il sindaco di Marcianise Antonio Trombetta. Modererà l’incontro il giornalista Alessandro Tartaglione.