Nice26 presenta “Mare di ruggine – La mise en place”

“Nice 26“, festival di teatro indipendente organizzato dal Comune di Marcianise (Caserta) e Teatro dell’Ovo, presenta sabato 17 gennaio alle ore 21.00, presso il Consorzio Creativo di via Romaniello 9, lo spettacolo “Mare di ruggine – La mise en place”. Il testo, scritto e diretto da Antimo Casertano, vede in scena lo stesso autore insieme a Daniela Ioia, Francesca De Nicolais e Luigi Credendino. L’opera è reduce da diversi riconoscimenti tra cui il Premio Nuove Sensibilità 2.0 2022, il Premio Fersen, il Premio Antonio Conti di Pesaro e il Premio Speciale Felicetta Confessore. Questa versione dello spettacolo nasce come alternativa allo studio originale sulla vicenda dell’ex Ilva di Bagnoli, proponendo un allestimento privo di scenografia complessa e pensato per spazi scenici ridotti, puntando sulla centralità dell’intensità attoriale e sul coinvolgimento emotivo del pubblico. La messa in scena mantiene intatta la narrazione della fabbrica e delle vicende dell’Italsider, offrendo un’esperienza immersiva nonostante l’essenzialità della struttura.

La rassegna è sostenuta dai partner Non Solo Sipario, Risvegli Culturali, Club Etnie e Caffè Procope, con il supporto degli sponsor Clinica Dentale Lina Tartaglione e Carito Assicurazioni Generali.

Il biglietto ha un costo di 6,00 euro e la prenotazione è obbligatoria e gratuita tramite la piattaforma Eventbrite all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/197985110294